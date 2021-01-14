Человеку соревноваться с искусственным интеллектом с точки зрения объема знаний невозможно, однако искусственный интеллект не может принимать решения в условиях неопределенности, считает глава СберБанка Герман Греф.

«Сегодня появился искусственный интеллект. Мы, с одной стороны, тревожимся, что же с нами будет. А с искусственным интеллектом мы не в состоянии соревноваться с точки зрения объема знаний. Там можно значительно быстрее и более объемно получить любые знания. Но то, чего не может искусственный интеллект, — это принятие решений в условиях неопределенности», — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

СберБанк уже несколько лет занимается развитием искусственного интеллекта. При этом в ближайшее время банк намерен открыть первый в России институт искусственного интеллекта, который должен будет обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта.