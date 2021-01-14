Объем международных резервов РФ составил на 1 и 8 января 2021 года 597,4 млрд долларов против 592,4 млрд на 25 декабря 2020 года. Такие данные на конец отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за неделю (с 25 декабря 2020 года по 1 января 2021-го) показатель увеличился на 5 млрд долларов.

Увеличение резервов примерно на 0,8% за неделю произошло «в результате положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото, а также поступления валютных средств от кредитных организаций — резидентов по сделкам «валютный своп», поясняется в комментарии регулятора.



На 8 января объем международных резервов Российской Федерации по сравнению с 1 января практически не изменился.



Напомним, что летом прошлого года был зафиксирован новый рекорд по размеру резервов — 600,7 млрд долларов на 7 августа 2020 года.