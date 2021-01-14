Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,59% и составил 3 490,85 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,93% до отметки 1 500,58 пункта.

Акции СберБанка подорожали на 0,22%, «Норильского никеля» — на 1,51%, «Газпрома» — на 0,51%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,62%, Мосбиржи — на 0,02%.

Российский фондовый рынок в четверг удержался в плюсе, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее мнению, инвесторы изо всех сил верят в хорошее и не желают обращать внимание на сигналы, свидетельствующие о слишком высокой рыночной температуре и готовности к коррекции.