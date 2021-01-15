📰 Прошедший год оказался для российского корпоративного долгового рынка лучшим в истории — объем привлечений внутри страны составил 3,19 трлн рублей, превысив на четверть рекорд 2019 года, пишет «Коммерсант». На фоне кризиса выросла активность компаний первого эшелона, тогда как менее качественные эмитенты занимали средства осторожно. Агрессивный рост отмечался и в сегменте инвестоблигаций, которые в конце года попали под жесткое регулирование ЦБ. Эксперты ждут расширения всех сегментов рынка и в 2021 году на фоне восстановления экономики, однако обращению структурных продуктов будет мешать запрет ЦБ.
📰 Петербург обошел Москву по числу заявлений граждан на внесудебное банкротство, которое заработало в России с сентября 2020 года, пишет РБК. Помимо столицы в пятерке регионов оказались Алтайский край, Тюменская и Ленинградская области. Москва в рейтинге именно внесудебных банкротств вряд ли будет занимать первое место, уверены эксперты. Среди всех регионов России она наиболее густонаселенный и обеспеченный город, размер одобряемых кредитов гораздо больше. Соответственно, и количество тех, кто проходит по критериям процедуры внесудебного банкротства, здесь меньше. Чем беднее регион, тем больше нуждается население во внесудебной процедуре, отметили эксперты.
📰 В России сформировался дефицит частных домов для покупки, пишут «Известия». В 2020 году вырос спрос на них — больше половины россиян, проживающих в квартирах, хотят поменять их на индивидуальное жилье (23,2 млн семей, или 59%). Об этом свидетельствуют данные «ДОМ.РФ» и ВЦИОМа. В то же время уменьшилось и ликвидное предложение — то есть количество выставленных на продажу домов с хорошей транспортной доступностью и необходимой инфраструктурой. Цены же выросли более чем на 7%, рассказали участники рынка недвижимости. Из 5 млн семей, желающих в ближайшие три года улучшить жилищные условия, 3,6 млн не могут позволить себе частный дом. Для решения проблемы нужно развивать ипотеку на строительство индивидуального жилья и комплексное развитие территорий, говорят эксперты.
📰 В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года, пишет «Российская газета», ссылаясь на преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука. По его словам, в феврале ожидается укрепление курса национальной валюты до 71—72 рублей за доллар. Однако возможное введение новых санкций, указанных в законопроекте DASKA, может привести к ослаблению курса рубля. В этом случае курс российской валюты может опуститься до уровня 80 рублей за доллар, а по отношению к евро до 92—95 рублей. Впрочем, такое снижение не будет носить окончательный и фатальный характер. Имеющиеся валютные резервы ЦБ и альтернативные способы проведения взаиморасчетов с зарубежными странами, скорее всего, не позволят курсу рубля закрепиться на этих показателях, прогнозирует эксперт.
📰 Обязательства авиакомпании Utair по кредиту перед СберБанком в рамках его реструктуризации перейдут вертолетной «дочке», пишут «Известия». Это шаг в направлении разделения самолетного и вертолетного бизнесов между кредиторами, считают эксперты. Благодаря этому кредитная нагрузка самолетного сегмента Utair снизится почти на 30% — c 60 млрд рублей (без учета процентов) до 42,6 млрд рублей, а у вертолетного, напротив, вырастет на 17,4 млрд рублей. СберБанку выгодно передать кредит вертолетному перевозчику, говорит источник, близкий к одной из сторон сделки. Вертолетный сегмент Utair более доходный и обеспечен заказами.
📰 После непродолжительной коррекции курс биткоина вновь вернулся к 40 тыс. долларов, пишет «Коммерсант». Институциональные инвесторы воспользовались падением котировок начала недели, которое открыло возможность войти в актив на низких уровнях. Тем более что его антиинфляционные свойства могут реализоваться на фоне планов избранного президента США расширить программу монетарного стимулирования экономики. Впрочем, для обновления исторического максимума этого недостаточно, а значит, коррекция может повториться, считают эксперты.