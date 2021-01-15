📰 Прошедший год оказался для российского корпоративного долгового рынка лучшим в истории — объем привлечений внутри страны составил 3,19 трлн рублей, превысив на четверть рекорд 2019 года, пишет «Коммерсант» . На фоне кризиса выросла активность компаний первого эшелона, тогда как менее качественные эмитенты занимали средства осторожно. Агрессивный рост отмечался и в сегменте инвестоблигаций, которые в конце года попали под жесткое регулирование ЦБ. Эксперты ждут расширения всех сегментов рынка и в 2021 году на фоне восстановления экономики, однако обращению структурных продуктов будет мешать запрет ЦБ.

📰 Петербург обошел Москву по числу заявлений граждан на внесудебное банкротство, которое заработало в России с сентября 2020 года, пишет РБК . Помимо столицы в пятерке регионов оказались Алтайский край, Тюменская и Ленинградская области. Москва в рейтинге именно внесудебных банкротств вряд ли будет занимать первое место, уверены эксперты. Среди всех регионов России она наиболее густонаселенный и обеспеченный город, размер одобряемых кредитов гораздо больше. Соответственно, и количество тех, кто проходит по критериям процедуры внесудебного банкротства, здесь меньше. Чем беднее регион, тем больше нуждается население во внесудебной процедуре, отметили эксперты.

📰 В России сформировался дефицит частных домов для покупки, пишут «Известия» . В 2020 году вырос спрос на них — больше половины россиян, проживающих в квартирах, хотят поменять их на индивидуальное жилье (23,2 млн семей, или 59%). Об этом свидетельствуют данные «ДОМ.РФ» и ВЦИОМа. В то же время уменьшилось и ликвидное предложение — то есть количество выставленных на продажу домов с хорошей транспортной доступностью и необходимой инфраструктурой. Цены же выросли более чем на 7%, рассказали участники рынка недвижимости. Из 5 млн семей, желающих в ближайшие три года улучшить жилищные условия, 3,6 млн не могут позволить себе частный дом. Для решения проблемы нужно развивать ипотеку на строительство индивидуального жилья и комплексное развитие территорий, говорят эксперты.

📰 В феврале рубль вернется к показателям июля 2020 года, пишет «Российская газета» , ссылаясь на преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука. По его словам, в феврале ожидается укрепление курса национальной валюты до 71—72 рублей за доллар. Однако возможное введение новых санкций, указанных в законопроекте DASKA, может привести к ослаблению курса рубля. В этом случае курс российской валюты может опуститься до уровня 80 рублей за доллар, а по отношению к евро до 92—95 рублей. Впрочем, такое снижение не будет носить окончательный и фатальный характер. Имеющиеся валютные резервы ЦБ и альтернативные способы проведения взаиморасчетов с зарубежными странами, скорее всего, не позволят курсу рубля закрепиться на этих показателях, прогнозирует эксперт.

📰 Обязательства авиакомпании Utair по кредиту перед СберБанком в рамках его реструктуризации перейдут вертолетной «дочке», пишут «Известия» . Это шаг в направлении разделения самолетного и вертолетного бизнесов между кредиторами, считают эксперты. Благодаря этому кредитная нагрузка самолетного сегмента Utair снизится почти на 30% — c 60 млрд рублей (без учета процентов) до 42,6 млрд рублей, а у вертолетного, напротив, вырастет на 17,4 млрд рублей. СберБанку выгодно передать кредит вертолетному перевозчику, говорит источник, близкий к одной из сторон сделки. Вертолетный сегмент Utair более доходный и обеспечен заказами.

📰 После непродолжительной коррекции курс биткоина вновь вернулся к 40 тыс. долларов, пишет «Коммерсант» . Институциональные инвесторы воспользовались падением котировок начала недели, которое открыло возможность войти в актив на низких уровнях. Тем более что его антиинфляционные свойства могут реализоваться на фоне планов избранного президента США расширить программу монетарного стимулирования экономики. Впрочем, для обновления исторического максимума этого недостаточно, а значит, коррекция может повториться, считают эксперты.