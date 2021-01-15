Каждый пятый респондент признал, что сталкивался со взломом личного кабинета на сайтах интернет-сервисов и магазинов, говорится в сообщении Райффайзенбанка. Согласно исследованию, в 31% случаев в результате была скомпрометирована финансовая информация — мошенники пытались воспользоваться картой, 28% респондентов хранят данные карт на сайтах, где часто совершают покупки.

По словам 18% респондентов, они используют один и тот же пароль для разных интернет-сервисов. Отвечая на вопрос о привычках в хранении паролей, 45% опрошенных указали, что доверяют свои данные бумажным носителям (блокноты и листочки), 36% сохраняют их в браузерах, а 18% — в заметках в компьютере или смартфоне, 51% при этом полагается на собственную память. Только 10% респондентов используют специальные программы для хранения паролей.

Согласно опросу, проведенному «Лабораторией Касперского», для важных сервисов более 80% россиян используют различные пароли, а каждый второй работает в разных браузерах с разными задачами.