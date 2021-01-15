Агентство по страхованию вкладов подало новый иск к бывшим топ-менеджерам банка «Арсенал», следует из пятничного сообщения на сайте АСВ.

«Арсенал» лишился лицензии 21 сентября 2017 года и был признан банкротом в январе 2018-го. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Иск направлен в Арбитражный суд Москвы 12 января 2021 года. «Заявление подано в отношении Шапиро И. Я., Доброхотова С. В., Кима Э. Ф. и Аслахановой М. С.», — указано в релизе. Агентство требует привлечь этих лиц к субсидиарной ответственности в общем размере 313 млн рублей.

Напомним, Сергей Доброхотов исполнял обязанности предправления банка, Игорь Шапиро был членом правления. Марем Аслаханова входила в число акционеров банка. Среди совладельцев банка также есть лицо с фамилией, как у одного из ответчиков: Светлана Ким.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшими банк лицами были совершены действия по выплате, в нарушение статьи 23 федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», накануне отзыва лицензии у банка действительной стоимости доли вышедшему участнику, а также предоставлены согласия на перевод рыночной ссудной задолженности заемщиков банка на неплатежеспособное лицо», — поясняют в АСВ основания для требований.

Агентство в сентябре прошлого года предъявило бывшим контролирующим банк лицам иск более чем на 242 млн рублей. Ответчиками значились 18 физлиц (включая Шапиро, Доброхотова и Аслаханову, а также, в отличие от последнего иска, Светлану Ким) и одна организация — общероссийская общественная организация «Российская ассоциация героев» (входила в число акционеров банка).



Центробанк в 2018 году сообщал о выявлении признаков вывода активов из «Арсенала» более чем на 160 млн рублей.