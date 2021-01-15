Форекс-дилеры получили в России возможность заключать договоры с клиентами без их личного присутствия в офисе компании, следует из сообщения Ассоциации форекс-дилеров (АФД).

«Вступление соответствующего закона в силу предоставляет кредитным организациям и иным организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, возможность использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для удаленной идентификации при получении широкого спектра финансовых услуг. Это позволяет форекс-дилерам заключать договоры с клиентами без их личного присутствия в офисе компании», — говорится в сообщении АФД.

Принятие этого закона отражает стремление регулятора и законотворцев создать максимально комфортные условия как для клиентов — потребителей финансовых услуг, так и для финансовой индустрии, отмечает руководитель АФД Евгений Машаров. По его словам, цифровизация многих процессов в финансовой сфере создает дополнительные основания для повышения финансовой безопасности.

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Предоставление форекс-дилерам возможности проведения упрощенной идентификации клиентов через ЕБС во многом упростит механизм открытия счета и даст возможность российским гражданам в меньшей степени делать выбор в пользу иностранных форекс-контор, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Возможность удаленного заключения договора с клиентом, особенно в период пандемии, — это позитивный шаг в сторону клиента, который убирает барьер между финансовой организацией и клиентом, считает гендиректор «Альфа-Форекс» Сергей Николюк. Следующим таким шагом может быть возможность осуществления форекс-дилером упрощенной идентификации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации и Системы межведомственного электронного взаимодействия, которые сейчас используют брокеры и управляющие компании, считает он.