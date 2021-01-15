Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,14% и составил 3 450,95 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,75% до отметки 1 474,28 пункта.

Акции СберБанка подешевели на 2,48%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,67%, «Норильского никеля» — на 2,5%, «Газпрома» — на 0,92%. Бумаги Мосбиржи подорожали на 0,29%.

Рынок фиксирует прибыль, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В пятницу вечером российский фондовый рынок корректируется, фиксируя недельную прибыль и, похоже, сомневаясь в возможностях дальнейшего восхождения. Хотя, если вспомнить оптимизм, с которым на этой пятидневке обновлялись пики, вполне можно предположить, что на этом «топливе» рынок может продвинуться и еще», — комментирует эксперт.

Индекс Мосбиржи спустился к 3 450 пунктам, но для успешной и продуктивной коррекции нужно отойти к 3 440 пунктам, говорит Бодрова. «Не факт, что это случится именно сейчас, потому что глобальный биржевой настрой остается все-таки достаточно ровным и благоприятным», — рассуждает она.

По прогнозу эксперта, краткосрочные границы колебаний рублевого индикатора находятся в рамках 3 450—3 500 пунктов. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,75%. Индекс РТС скорректировался к 1 472 пунктам и может снизиться к 1 470 пунктам далее, полагает аналитик, если рынок останется в плоскости фиксации прибыли. За пять торговых дней индикатор прибавил 1,5%.