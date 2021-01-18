Банк ДОМ.РФ и застройщик «Ларец-Инвест» запустили ипотеку по ставке 0,07% в жилом комплексе «Заповедный» в Перми, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Ставка в размере 0,07% фиксируется на полгода или один год. По истечении периода устанавливается стандартная процентная ставка в рамках льготной ипотеки на новостройки в размере 6,5% — она будет действовать в течение всего срока кредитования.

По условиям программы максимальная сумма ипотеки в Пермском крае составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Подтвердить доходы и занятость можно дистанционно — с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ (заемщики заказывают ее не выходя из дома, через сотрудника банка).

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимается почти мгновенно. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты.