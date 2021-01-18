Хоум Кредит Банк с 17 января обновил условия обслуживания дебетовой карты «Польза». Теперь оно будет полностью бесплатным, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кроме того, при оплате товаров и услуг на сумму от 30 тыс. рублей в месяц на остаток по карте будет начисляться 5% годовых. При ежемесячных тратах от 7 тыс. до 29 999,99 рубля по карте будет по-прежнему начисляться 3% годовых по договорам, заключенным с 1 октября 2020 года, и 4% годовых по договорам, заключенным до 30 сентября 2020 года.

Проценты начисляются на остаток до 300 тыс. рублей.

В банке напоминают, что, помимо процента на остаток, по карте «Польза» возвращается 1% кешбэка за любые покупки, 5% — за покупки в выбранных клиентами категориях и до 22% — за траты в магазинах-партнерах. Кешбэк начисляется баллами, которые легко конвертируются в личном кабинете участника программы «Польза» по курсу один балл равен одному рублю.