Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

ВУЗ-Банк снизил ставки по ряду кредитных продуктов. Так, оформить потребительский кредит на любые цели или рефинансировать действующие кредиты сторонних банков по программе «Все просто» сейчас можно по ставке от 6,3% годовых. Кредитные продукты можно оформить на срок от трех до десяти лет.

ВТБ внедряет опцию подачи заявки на автокредит в мобильном банке. Решение о выдаче заемщик получит за несколько минут и дистанционно. На первом этапе сервис доступен для пользователей Android, с февраля — для iOS. Новая анкета для оформления заявки на автокредит появилась в приложении «ВТБ Онлайн». При оформлении заявки клиент указывает марку и модель транспортного средства, его стоимость, размер первоначального взноса, сумму и срок кредита, после чего дает согласие на обработку данных и получает СМС с окончательным решением.