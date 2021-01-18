Предложенное Следственным комитетом РФ ужесточение норм уголовного закона на практике в основном коснется крупных индивидуальных предпринимателей, получивших значительный доход, но не уплативших более 45 млн рублей налогов за три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее зампред СК РФ Елена Леоненко рассказала в интервью «Известиям», что Следственный комитет предлагает усилить уголовную ответственность за уклонение от налогов для физических лиц, у которых, в отличие от юрлиц, срок давности по неуплате налогов на крупную сумму составляет всего два года. По закону, если юрлицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, его руководству придется отвечать и через десять лет после этого, а срок давности для индивидуальных предпринимателей сейчас — всего два года. Предлагается уравнять эти нормы, а также ужесточить некоторые другие.

«В данный момент предложения находятся на завершающей стадии согласования на уровне ведомства. Они касаются только тех лиц, которые получили значительные доходы и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 45 миллионов рублей за период сроком до трех лет. Очевидно, что на практике в большинстве случаев это может касаться только крупных индивидуальных предпринимателей. Они находятся в заведомо более выигрышном положении по сравнению с организациями, хотя суммы их доходов могут быть даже выше, чем у некоторых компаний, где аналогичную ответственность за уклонение от уплаты налогов несут их руководители», — указали в ведомстве.

Отмечается, что по прошествии двух лет привлечь их к ответственности уже нельзя, в связи с этим необходимы изменения, так как уголовно-правовой механизм позволяет более эффективно обеспечить защиту публичных интересов.



«Главное здесь — именно возврат государству того, что должно быть уплачено по закону… Речи о каких-либо новых налогах или повышении их ставок вовсе не идет», — подчеркнули в СК РФ.