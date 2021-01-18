Предложенное Следственным комитетом РФ ужесточение норм уголовного закона на практике в основном коснется крупных индивидуальных предпринимателей, получивших значительный доход, но не уплативших более 45 млн рублей налогов за три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее зампред СК РФ Елена Леоненко рассказала в интервью «Известиям», что Следственный комитет предлагает усилить уголовную ответственность за уклонение от налогов для физических лиц, у которых, в отличие от юрлиц, срок давности по неуплате налогов на крупную сумму составляет всего два года. По закону, если юрлицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, его руководству придется отвечать и через десять лет после этого, а срок давности для индивидуальных предпринимателей сейчас — всего два года. Предлагается уравнять эти нормы, а также ужесточить некоторые другие.
Об этом сообщила зампредседателя СК России Елена Леоненко.
«В данный момент предложения находятся на завершающей стадии согласования на уровне ведомства. Они касаются только тех лиц, которые получили значительные доходы и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 45 миллионов рублей за период сроком до трех лет. Очевидно, что на практике в большинстве случаев это может касаться только крупных индивидуальных предпринимателей. Они находятся в заведомо более выигрышном положении по сравнению с организациями, хотя суммы их доходов могут быть даже выше, чем у некоторых компаний, где аналогичную ответственность за уклонение от уплаты налогов несут их руководители», — указали в ведомстве.
Отмечается, что по прошествии двух лет привлечь их к ответственности уже нельзя, в связи с этим необходимы изменения, так как уголовно-правовой механизм позволяет более эффективно обеспечить защиту публичных интересов.
«Главное здесь — именно возврат государству того, что должно быть уплачено по закону… Речи о каких-либо новых налогах или повышении их ставок вовсе не идет», — подчеркнули в СК РФ.