Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение порядка представления налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тыс. рублей в год через иностранные электронные кошельки. Документ, инициированный группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в статью 15-25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Законопроект предусматривает ответственность за несоблюдение установленного порядка представления резидентами отчетов о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и нарушение сроков представления таких отчетов. Обязанность резидентов представлять информацию в налоговые органы о переводах денег с использованием иностранного электронного кошелька возникает, если за отчетный год зачисленные на него средства превысят сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.

При нарушении сроков представления отчетов о переводах денежных средств будет вынесено предупреждение или назначен административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчетов для граждан в размере от 300 до 3 тыс. рублей, должностных лиц в размере от 500 до 5 тыс. рублей, юридических лиц — от 5 тыс. до 50 тыс. рублей. За использование иностранного электронного кошелька при непредставленной отчетности предусмотрен штраф на сумму от 20% до 40% средств, зачисленных на кошелек за отчетный период.