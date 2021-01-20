Кредиторы «Русского Стандарта» назвали незаконным решение Арбитражного суда Москвы, отклонившего иск от лица держателей облигаций компании Russian Standard Ltd (RSL), связанной с банком.

Напомним, что в сентябре 2020 года лондонским филиалом Citibank был подан иск в Арбитражный суд Москвы от имени держателей облигаций ЗАО «Компания «Русский Стандарт» и ООО «Русский Стандарт-Инвест» об обращении взыскания на 49% акций банка «Русский Стандарт», являющихся залогом по кредитам. ЗАО «Компания «Русский Стандарт» и ООО «Русский Стандарт-Инвест» — структуры, через которые банк «Русский Стандарт» контролируется его бенефициарным собственником Рустамом Тарико. Требования были обоснованы тем, что компания Russian Standard Ltd, эмитент ценных бумаг на сумму 451 млн долларов со ставкой купона 13% годовых и погашением в 2022 году, не исполнила обязательство по уплате долга по облигациям и начисленных процентов в размере 757,2 млн долларов. Данное обязательство было обеспечено залогом 49% акций банка «Русский Стандарт».

Кредиторы Рустама Тарико подали иск об обращении взыскания на 49% акций «Русского Стандарта» Требования обусловлены тем, что компания Russian Standard Ltd, эмитент ценных бумаг на сумму 451 млн долларов с погашением в 2022 году, не исполнила обязательство по уплате долга по облигациям и начисленных процентов в размере 757,2 млн долларов.

«Cегодняшнее решение суда носит откровенно незаконный характер, отрицает базовые правовые принципы и подходы к структурированию сделок. Сложно объяснить подобное поведение судьи отсутствием у нее необходимых знаний. Сложилось впечатление, что у судьи в данном споре имелось особое отношение к ответчику», — говорится в комментарии кредиторов банка «Русский Стандарт», поступившем в Банки.ру.



Поясняется, что владелец банка «Русский Стандарт» Рустам Тарико (контролирует 100% кредитной организации) в ходе реструктуризации долга в 2015 году предложил вместо надежного должника конструкцию с офшорной компанией и договором залога в пользу Citibank. «Кредиторы пошли навстречу, поддержали банк и его акционера. А теперь Тарико и его юристы заявляют, что предложенная ими же конструкция облигационного займа не действует, залога, который он сам давал кредиторам, не существует, а Ситибанк, по его мнению, не уполномочен представлять интересы кредиторов. Указанные факты абсурдности решения убеждают в том, что апелляционный суд не оставит от него камня на камне и восстановит справедливость», — заявили представители группы кредиторов «Русского Стандарта», в которую входят Pala Assets, Aleia Trading и другие компании.

Адвокаты «Русского Стандарта» отвергли возможность взыскать 49% банка Как объяснили адвокаты, выступающий истцом Citibank не является кредитором по обеспеченному залогом обязательству.

«Фактически суд дал сигнал всем недобросовестным заемщикам: теперь в России можно безнаказанно не платить по долгам, прикрываясь нелепыми трактовками норм права. Суд, по нашему мнению, полностью простил долг Тарико, не имея к этому никаких правовых оснований. Своим решением судья ставит под удар устоявшуюся практику размещения евробондов при участии трасти, принятую такими госкорпорациями, как РЖД и «Газпром». Это решение также означает, что в случае дефолта по еврооблигациям кредиторы, среди которых много частных лиц, больше не смогут защитить свои законные интересы в российском суде», — подчеркнули в компании Aleia Trading.



По данным агентства «Прайм» , в залоге у Citibank с 2015 года находятся акции «Русского Стандарта», принадлежащие ответчикам, — 39,88% акций банка, которыми владеет ЗАО «Компания «Русский Стандарт», и 9,12% акций, собственником которых является ООО «Русский Стандарт-Инвест». Залог обеспечивает обязательства эмитента облигаций RSL перед владельцами ценных бумаг. Параллельно стороны заключили трастовое соглашение, по которому Citibank стал трасти, доверительным управляющим инвесторов.



Ответчики иск не признали. По их словам, Citibank — ненадлежащий истец, так как к нему (по нормам российского права) не перешли права кредитора по договору залога, а сам договор является недействительным. При этом нормы английского права, на которые ссылается истец, в данном споре неприменимы.

Представитель истца обвинил ответчиков в злоупотреблении правом. По его словам, договор залога действует более пяти лет, и на него вкупе с трастовым соглашением ориентировались многочисленные покупатели облигаций RSL.