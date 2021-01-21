Глубина экономического спада в 2020 году оказалась в России меньше, чем во многих развитых и развивающихся странах, но ускорилась инфляция, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как уже говорил, глубина экономического спада, мы с вами это тоже хорошо знаем, в России в 2020 году оказалась, слава богу, меньше, чем во многих развитых и развивающихся экономиках», — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Путин отметил, что в конце года ряд макропоказателей вернулся даже к значениям, которые были до эпидемии. «В частности, имею в виду объем грузов на железной дороге, потребление электроэнергии, некоторые другие показатели», — пояснил он.

В ЦБ объяснили декабрьские показатели инфляции По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,5—4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

«По итогам года немного ускорилась, к сожалению, инфляция. Она превысила целевой ориентир Банка России и составила 4,9%. При этом по отдельным группам товаров, прежде всего продовольственным, цены выросли более заметно — на 6,7%. И это только в среднем», — сказал Путин. Он добавил, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов.

Президент также подчеркнул необходимость выйти на устойчивую траекторию развития экономики. «Важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития», — сказал он. Глава государства отметил, что это касается не только национальной экономики, но и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, которые закреплены в указе о долгосрочных национальных целях.