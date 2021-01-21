СберБанк предложил снизить размер активов для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 1,4 млн рублей, сообщил зампред правления банка Анатолий Попов.

«Мы предлагаем снизить порог для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 миллионов до 1,4 миллиона рублей. Лимит страхового возмещения Агентства по страхованию вкладов на текущий момент составляет 1,4 миллиона рублей: это значит, что физическое лицо, размещающее средства на более чем 1,4 миллиона рублей в финансовой организации, самостоятельно оценивает кредитный риск и признается достаточно квалифицированным для принятия этого решения. Логично применить схожий подход к оценке рисков вложений и по отношению к розничным инвесторам на фондовом рынке», — пояснил Попов.