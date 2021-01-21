СберБанк пока не планирует снижать ставки по другим льготным ипотечным программам, помимо «дальневосточной», рассказал зампред правления банка Кирилл Царев.

Банк в январе снизил ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7 процентного пункта, базовая ставка составляет теперь 1,3% годовых.

Отвечая на вопрос, планируется ли снижение ставок по другим льготным ипотечным программам, он сказал: «Пока нет. Мы считаем, что предложение находится в рынке. Мы смотрим, что с инфляцией, что с ключевой ставкой. В моменте мы считаем, что ставки отвечают рыночным».

Комментируя ипотеку по банку в целом, Царев отметил, что год закрыт хорошо. «Мы давали прогноз, что у нас будет объем выдач более 2 триллионов (рублей. — Прим. ред.) и, собственно, он подтверждается: в общем больше 2 триллионов», — добавил зампред СберБанка.