Страховая компания «Надежда» из Красноярска передаст страховой портфель материнской организации, следует из уведомления, опубликованного в четверг, 21 января, на сайте Банка России.
СК «Надежда» «уведомляет о своем намерении добровольно передать страховой портфель по всем видам страхования по причине последующего осуществления процедуры отказа от осуществления страховой деятельности». Решение было принято 15 января 2021 года.
Согласно опубликованному сообщению, речь идет о портфеле по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и по добровольному личному и имущественному страхованию.
Портфель передается «АльфаСтрахованию». Напомним, что эта компания в октябре 2019 года приобрела 100% СК «Надежда».
Группа «АльфаСтрахование» завершила сделку по приобретению САО «Надежда» — одного из ключевых игроков страхового рынка Красноярского края. О закрытии сделки, анонсированной ранее в октябре, сообщили в «АльфаСтраховании».
Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.