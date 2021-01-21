Страховая компания «Надежда» из Красноярска передаст страховой портфель материнской организации, следует из уведомления, опубликованного в четверг, 21 января, на сайте Банка России.

СК «Надежда» «уведомляет о своем намерении добровольно передать страховой портфель по всем видам страхования по причине последующего осуществления процедуры отказа от осуществления страховой деятельности». Решение было принято 15 января 2021 года.

Согласно опубликованному сообщению , речь идет о портфеле по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и по добровольному личному и имущественному страхованию.

Портфель передается «АльфаСтрахованию». Напомним, что эта компания в октябре 2019 года приобрела 100% СК «Надежда».



Группа «АльфаСтрахование» закрыла сделку по покупке СК «Надежда» Группа «АльфаСтрахование» завершила сделку по приобретению САО «Надежда» — одного из ключевых игроков страхового рынка Красноярского края. О закрытии сделки, анонсированной ранее в октябре, сообщили в «АльфаСтраховании».

Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.