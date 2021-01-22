Затраты банков на проект внедрения цифрового рубля могут составить десятки миллиардов рублей, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на мнение участников финансового рынка. На площадке Ассоциации российских банков прошла дискуссия на эту тему. По словам заведующего кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС Константина Корищенко, речь идет о международной конкуренции, которая будет возникать по мере внедрения цифровых валют различными странами.

Как отметил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, в России, прежде чем принимать решение о внедрении цифрового рубля, необходимо понять, какие задачи он должен решать и возможно ли их решение существующими инструментами. Одновременно возникают вопросы финансирования проекта и кто будет нести издержки. Как указывает Достов, в представленной концепции не описаны механизмы финансирования реализации проекта.

По словам представителя крупного банка, для адаптации платежной инфраструктуры под работу с цифровым рублем придется модернизировать как программное обеспечение, так и «железо». Чем больше разнообразных услуг предоставляет банк, тем больше ему придется понести расходов на апгрейд, пояснил он.

В Совете Федерации предлагают оценить все последствия от введения цифрового рубля ЦБ представил концепцию цифрового рубля в середине октября 2020 года.

По оценке СберБанка, только обеспечение безопасности использования цифрового рубля обойдется ЦБ и банкам в 25 млрд рублей. По оценке собеседника в банке из топ-20, затраты для крупной кредитной организации будут исчисляться сотнями миллионов рублей. Для всей банковской системы это составит десятки миллиардов рублей. По мнению директора по инновациям СКБ-Банка Виталия Копысова, логично осуществлять запуск проекта цифрового рубля на действующей платежной системе ЦБ. Банки могут стать посредниками за счет уже реализованных цифровых каналов обслуживания клиентов, считает он. Глава группы компаний «Элекснет» Игорь Антонов считает, что рассчитать необходимые затраты и срок их окупаемости можно будет по мере появления ориентиров данного проекта.

Как сообщили в Банке России, о стоимости реализации проекта говорить рано, а что касается комиссий банков, обслуживать клиентов, взаимодействовать с ними, вести счета и проводить операции по кошелькам по поручению клиентов будут именно банки и финансовые посредники. И они смогут выстроить тарифную политику в конкурентном поле, заявили в ЦБ.