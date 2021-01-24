Фракция «Справедливая Россия» вновь внесла в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Аналогичный проект уже был внесен эсерами в июне 2020 года, однако Кабмин его не поддержал.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, а таких денег нет.

«Фракция «Справедливая Россия» предприняла очередную попытку восстановить справедливость в отношении работающих пенсионеров. Справороссы внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации и выплаты страховой пенсии пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность», — отметил в своем Telegram-канале лидер фракции Сергей Миронов.

Он напомнил, что это «приоритетный и программный для нашей партии закон». «Справедливая Россия» изначально выступала против этого антинародного решения и неоднократно требовала прекратить дискриминацию в отношении 7,3 миллиона наших сограждан», — подчеркнул Миронов.

Также Миронов сообщил, что по поручению президента РФ Минтруд к 1 февраля должен представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. «Наша инициатива позволяет ускорить и упростить процесс решения этой важнейшей проблемы. Теперь все зависит от правительства и коллег-депутатов, которые получают очередной шанс доказать, что они не на словах, а на деле готовы восстановить справедливость», — заключил политик.

Кроме проекта эсеров, на рассмотрении Госдумы в настоящее время находятся аналогичные проекты от ЛДПР и КПРФ.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.