Почти половина всех кредитов по программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5% выдается молодым гражданам в возрасте до 34 лет включительно, говорится в исследовании «ДОМ.РФ», основанном на статистике выдачи Банка ДОМ.РФ. В общей сложности на молодежь приходится 46,5% всех льготных кредитов.

«Именно молодые люди в возрасте 25—34 лет наиболее активно берут льготную ипотеку, они — ядро наших льготных заемщиков. Большинство из них состоят в браке (58%), а многие уже имеют одного-двух детей (40%). Благодаря льготной программе доступность жилья с ипотекой для этих семей и в целом для россиян рекордно выросла. Мы видим, что более 70% всех кредитов на новостройки в прошлом году были оформлены в рамках программы льготной ипотеки», — говорит директор по персоналу и операционной эффективности «ДОМ.РФ» Алексей Первенцев.

Он добавляет, что большинство молодых участников программы льготной ипотеки являются служащими, работниками, специалистами начального и среднего звена в различных отраслях экономики (75%) либо занимают управленческие должности (23%).

По данным Банка ДОМ.РФ, 5,3% выданных льготных кредитов приходится на самых юных ипотечных заемщиков — в возрасте от 18 до 24 лет. Они преимущественно холосты (75%) и еще не имеют детей (95%). Среди них меньше руководителей (8%), но доля квалифицированных специалистов начального и среднего звена также высока (90%). «Это неудивительно: для одобрения ипотеки необходим хороший, стабильный доход, а в условиях отсутствия супруга (как возможного созаемщика) положиться можно только на себя», — отмечают аналитики.

Программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% реализуется с апреля прошлого года по поручению президента — для поддержки строительной отрасли и граждан в период пандемии коронавируса. Оператор программы — ДОМ.РФ. Мера создала беспрецедентно выгодные условия для улучшения гражданами жилищных условий: по данным мониторинга ДОМ.РФ, средняя ставка предложения по программе с учетом скидок банков составляет 6,1%.