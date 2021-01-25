В офисах СберБанка теперь можно оформить полисы ОСАГО от 12 страховых компаний — партнеров банка. Об этом сообщили в кредитной организации, напомнив, что ранее аналогичный сервис был доступен только в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

Услуга доступна в 1,5 тыс. отделений, а до конца года будет подключена во всей сети офисов «Сбера» во всех регионах; также будет добавлена опция оформления таких полисов в компании «СберСтрахование», рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.



Заключить договоры ОСАГО уже можно в отделениях СберБанка в Москве и Московской области, Белгороде, Брянске, Владимире, Волгограде, Иваново, Калининграде, Калуге, Костроме, Рязани, Смоленске, Твери, Туле, Тюмени, Хабаровске и Ярославле. Сотрудники банка рассчитают для автовладельцев варианты стоимости полиса в разных страховых компаниях — партнерах финучреждения. После того как клиент выберет оптимальный вариант, менеджер отделения поможет оформить для него полис электронного ОСАГО.