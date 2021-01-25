Правительство поддержало внесенный в Госдуму в декабре законопроект о «гаражной амнистии», сообщила партия «Единая Россия».

«Правительство поддержало законопроект «Единой России» о «гаражной амнистии», — говорится в сообщении в Telegram-канале партии.

На сайте партии отмечается, что Кабмин поддержал документ, внеся в него несколько предложений. В частности, предлагается разрешить местным и региональным властям заниматься комплексным кадастровым учетом. Также в проект предложено внести норму о возможности приобретения в собственность земельных участков общего пользования.

Документ планируется рассмотреть в первом чтении в последнюю неделю января.

Законопроект внесли в Госдуму 16 декабря 2020 года первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ был подготовлен совместно с Росреестром. Он вводит упрощенный порядок регистрации гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года (тогда вступил в силу Градостроительный кодекс, после чего гаражи стали ставить на учет). Механизм будет работать по аналогии с «дачной амнистией». Ожидается, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года.

В Думу внесут законопроект о «гаражной амнистии» Более 3,5 млн человек смогут оформить в собственность гаражи и землю под ними.

В результате принятия закона почти 3,5 млн человек смогут по упрощенной схеме оформить в собственность гаражи и землю под ними.



«Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка, и гаража должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не нужно», — поясняли ранее в Росреестре.