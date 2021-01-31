Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Интеза» предлагает клиентам оформить новую дебетовую карту Visa Platinum. Она оформляется в рублях, долларах и евро. Стоимость обслуживания составит 1 200 рублей в первый год, 2 400 рублей — со второго. Держатели карты получат кешбэк за покупки при сумме расходных операций за расчетный период от 20 тыс. рублей / 250 долларов / 250 евро в размере 5% в категориях «АЗС», «Красота и здоровье», «Фармацевтика и медицина». Максимальные ежемесячные выплаты составят 3 000 рублей / 37 долларов / 37 евро.

ПСБ запустил цифровую карту «Мир», которая открывается с отдельным счетом к основной зарплатной карте для начисления выплат из Фонда социального страхования. Цифровая карта имеет функционал, аналогичный классическим пластиковым картам: ею можно также расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах при помощи платежных сервисов Mir Pay и Samsung Pay, оплачивать мобильную связь, осуществлять переводы по номеру телефона, карты или реквизитам счета.



РГС Банк запустил сервис по доставке банковских карт. Теперь клиенты могут не только заказать дебетовую карту на сайте банка или по телефону контакт-центра, но и получить ее с доставкой на дом, на работу или в ближайшее отделение кредитной организации. Для заказа доступны моментальные карты «Мир автомобилиста» и «Дорожная карта».

Бесконтактные карты «Мир» теперь могут приниматься к оплате торгово-сервисными предприятиями, использующими технологию SoftPOS, которая позволяет превратить смартфон на базе операционной системы Android с NFC-модулем в мобильный терминал. В настоящее время такое решение для приема бесконтактных карт «Мир» уже поддерживают три банка-эквайера: СберБанк с приложением Tap on Phone, банки «Русский Стандарт» и «Открытие».