



Пособия и льготы вырастут



С 1 февраля в России традиционно повысятся социальные выплаты, пособия и компенсации. В этом году размер индексации составит 4,9%. По данным Росстата, именно на столько за прошлый год выросли цены. Повышение выплат затронет порядка 14,7 млн человек: это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, герои Советского Союза и России, герои Социалистического Труда и другие льготники.

Нормы для паевых фондов изменятся

Управляющие компании с 1 февраля смогут самостоятельно разрабатывать правила доверительного управления паевыми инвестиционными фондами для квалифицированных инвесторов, но в рамках требований ЦБ. Типовые правила, по которым действуют такие ПИФы, отменяются. В целом новации дадут УК и их клиентам большую свободу выбора и гибкость.

Например, теперь пайщики биржевых ПИФов и вкладчики ПИФов, доступных только для квалифицированных инвесторов, при погашении паев смогут получать не только деньги, но и другое имущество, которое входит в состав фонда, в том числе недвижимость. Кроме того, в доверительное управление ПИФом можно будет передавать не только деньги, но и другое имущество.

Новые чеки у индивидуальных предпринимателей

С 1 февраля во всех кассовых чеках должны будут указываться наименование и количество товара. До сих пор это правило не распространялось на индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, но и для них период отсрочки подошел к концу. Нововведение затронет малый бизнес, небольшие магазины и предприятия в сфере услуг. Отсутствие обязательных реквизитов чревато административной ответственностью (ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).

Получить разрешение на тюнинг станет сложнее

В феврале ужесточатся правила тюнинга автомобилей. Теперь российские автомобилисты не смогут получить на него разрешение, если в реестре отсутствуют протоколы проверки или заключение предварительной технической экспертизы, а также если автомобильные регистрационные знаки находятся в розыске.