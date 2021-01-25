Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,43% и составил 3 397,48 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,44% до отметки 1 412,02 пункта.

Акции СберБанка подешевели на 1,03%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,19%, «Норильского никеля» — на 1,27%. Бумаги Мосбиржи подорожали на 3,01, «Газпрома» — на 0,84%.

Российский рынок акций вечером в понедельник выглядит неоднородно, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Инвесторы явно не решили, чего хочется больше — стабильности и консолидации или продаж, чтобы позже вернуться к покупкам по более интересной цене. И пока решений нет, направление движения указывают настроения в моменте», — комментирует эксперт.

Индекс Мосбиржи стабилизировался около 3 390 пунктов, отмечает Бодрова, и краткосрочно тут возможны варианты — от снижения к области поддержки 3 370—3 375 пунктов до восстановления к 3 400 пунктам.

«Основным триггером для определения направления станет, вероятно, ухудшение или улучшение внешнего фона. Индекс РТС чуть снизился и завис около 1 413 пунктов, в ближайшее время он может балансировать в пределах 1 410—1 425 пунктов», — прогнозирует аналитик.