Результатом цифровой трансформации бизнеса стало появление новых киберугроз в Сети — речь идет о неправомерном использовании бренда и онлайн-мошенничестве, говорится в сообщении Group-IB. Согласно оценкам компании, на атаки и мошенничество с незаконным использованием бренда пришлось 54% от всех киберпреступлений, которые были совершены в I—III кварталах 2020 года.

Преступления разделяют на две категории: фишинговые ресурсы, которые собирают учетные данные или платежную информацию жертв (16%), и интернет-мошенничество, мотивирующее пользователей добровольно переводить деньги злоумышленникам под видом оплаты интернет-заказов, получения компенсаций, розыгрышей призов или фейковых акций брендов (38%). Главным трендом развития мошенничества в Интернете аналитики Group-IB считают персонализацию инструментов и таргетирование атак. Большинство жертв попадают в ловушку мошенников через рекламу и личные сообщения в социальных сетях, электронные письма, а также мессенджеры.

Новые вызовы значительно затрудняют детектирование мошеннических схем и инфраструктуры злоумышленников. Проблема осложняется тем, что корпоративные эксперты по кибербезопасности перегружены задачами по защите внутреннего периметра и не всегда обладают ресурсами для мониторинга внешних цифровых угроз.