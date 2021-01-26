Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,2% и составил 3 390,76 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,77% до отметки 1 422,95 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 1,1%. Бумаги Мосбиржи подешевели на 0,12%, «Газпрома» — на 0,14%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,34%, «Норильского никеля» — на 0,72%.

Российский фондовый рынок сегодня снова неоднозначен, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, покупателям, в принципе, есть на что опереться, но инвесторы ждут более четких сигналов, в то время как рисков меньше не становится.

«Индекс Мосбиржи снизился к 3 387 пунктам и может торговаться в пределах 3 360—3 400 пунктов. Индекс РТС вырос до 1 422 пунктов — слишком резко, на мой взгляд, но и рынок не спокоен сам по себе. Вероятные рамки движения валютного индикатора — 1 400—1 435 пунктов», — комментирует эксперт.