Глава СберБанка Герман Греф заявил, что его кредитная организация является самой атакуемой хакерами в Европе.

«Мы очень много времени уделяли созданию центра кибербезопасности, и на сегодняшний день мы являемся самым атакуемым учреждением Европы. Каждый день искусственный интеллект внутри нашего центра кибербезопасности анализирует миллиарды событий», — сказал банкир, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.

По его словам, не было допущено ни одного проникновения в системы банка. «Более того, на 97% защищаем наших граждан от хакеров, когда даже они убедили наших граждан сделать перевод. Человек сам переводит деньги преступнику. Так вот в 97% случаев наши алгоритмы это распознают, останавливают эти трансакции, связываются с человеком, и человек подтверждает, что он делал эту трансакцию, а мы ему говорим, что это был мошенник», — отметил Греф.