Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,39% и составил 3 343,62 пункта. Индекс РТС уменьшился на 2,1% — до отметки 1 393,02 пункта.

Акции СберБанка подешевели на 0,63%, Мосбиржи — на 0,98%, «Газпрома» — на 0,32%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,53%, «Норильского никеля» — на 2,31%.

«Медведи» на рынке проснулись раньше времени, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Пока неясно, чем считать сегодняшнюю распродажу — углублением широкой консолидации или действительным разворотом тренда, раз «медведи» неоднократно пытались сбить покупательский пыл большинства и это, наконец, удалось. Думается, в течение пары сессий это станет видно лучше», — комментирует эксперт.

По словам аналитика, ориентир для снижения по рублевому индикатору — 3 310 пунктов, по индексу РТС — 1 370 пунктов. «Рынок очень дорогой, охлаждение ему нужно, но без веских негативных факторов он быстро вернется к приобретениям вслед за глобальными площадками», — полагает Бодрова.

