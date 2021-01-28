Банки увеличили объем рефинансирования потребительских кредитов в 2020 году, пишет «Коммерсант» . В последнее время порядка 80% заявок на рефинансирование приходится именно на потребительские кредиты, привел данные президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

О росте показателей свидетельствует и статистика банков. Так, СберБанком по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование» было выдано 420 тыс. кредитов, в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Доля рефинансирования потребкредитов в кредитных выдачах Райффайзенбанка в начале 2020 года составляла около 25%, а в конце превысила 30%. В РНКБ из общей суммы рефинансирования в 4,3 млрд рублей 1,6 млрд рублей пришлось на потребкредиты. В ВТБ рефинансирование в общих выдачах кредитов наличными осталось на уровне прошлого года с долей около 14%. Объем рефинансирования в 2020 году составил 117 млрд рублей.

Финансисты сходятся во мнении, что для клиентов рефинансирование — это способ снизить размер ежемесячного платежа и объединить все кредитные продукты в одном банке для более удобного обслуживания. Для банка это возможность привлекать новых клиентов с высокой платежной дисциплиной, а также более эффективно и оперативно взыскивать долги. Как правило, основное условие для одобрения — отсутствие просрочек в течение года, пояснил Мехтиев. Также в условиях пандемии многим заемщикам трудно обслуживать одновременно два — четыре кредита в разных кредитных организациях.

По мнению экспертов, рефинансирование позволяет не только нарастить кредитный портфель, но и расширяет кросс-продажи других финансовых продуктов. При этом затраты банка на выдачу рефинансированного кредита значительно ниже, а также риск-профиль клиента более предсказуем и понятен. Однако в 2021 году ожидать роста рефинансирований в потребкредитовании не стоит, отметили эксперты. Объемы рефинансирования банковских кредитов имеют четкую зависимость от динамики ключевой ставки ЦБ — в ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки и, соответственно, роста объемов рефинансирования, считают эксперты.