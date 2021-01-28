Банки увеличили объем рефинансирования потребительских кредитов в 2020 году, пишет «Коммерсант». В последнее время порядка 80% заявок на рефинансирование приходится именно на потребительские кредиты, привел данные президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.
О росте показателей свидетельствует и статистика банков. Так, СберБанком по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование» было выдано 420 тыс. кредитов, в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Доля рефинансирования потребкредитов в кредитных выдачах Райффайзенбанка в начале 2020 года составляла около 25%, а в конце превысила 30%. В РНКБ из общей суммы рефинансирования в 4,3 млрд рублей 1,6 млрд рублей пришлось на потребкредиты. В ВТБ рефинансирование в общих выдачах кредитов наличными осталось на уровне прошлого года с долей около 14%. Объем рефинансирования в 2020 году составил 117 млрд рублей.
Финансисты сходятся во мнении, что для клиентов рефинансирование — это способ снизить размер ежемесячного платежа и объединить все кредитные продукты в одном банке для более удобного обслуживания. Для банка это возможность привлекать новых клиентов с высокой платежной дисциплиной, а также более эффективно и оперативно взыскивать долги. Как правило, основное условие для одобрения — отсутствие просрочек в течение года, пояснил Мехтиев. Также в условиях пандемии многим заемщикам трудно обслуживать одновременно два — четыре кредита в разных кредитных организациях.
По мнению экспертов, рефинансирование позволяет не только нарастить кредитный портфель, но и расширяет кросс-продажи других финансовых продуктов. При этом затраты банка на выдачу рефинансированного кредита значительно ниже, а также риск-профиль клиента более предсказуем и понятен. Однако в 2021 году ожидать роста рефинансирований в потребкредитовании не стоит, отметили эксперты. Объемы рефинансирования банковских кредитов имеют четкую зависимость от динамики ключевой ставки ЦБ — в ближайшие месяцы вряд ли стоит ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки и, соответственно, роста объемов рефинансирования, считают эксперты.
Общая сумма рефинансированных кредитов достигла примерно 600 млрд рублей, что также является рекордом для российского рынка.