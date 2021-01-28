🔹 Российские банки заработали в 2020 году 1,6 трлн рублей. Такие данные представил ЦБ, отметив, что этот показатель всего на 0,1 трлн рублей, или на 6%, меньше прибыли за 2019 год. Доля активов банков, прибыльных по итогам 2020 года, была равна 98%, что сопоставимо с 2019-м. Однако медианное сокращение составило около 30%, в основном из-­за резервов, что более точно отражает последствия пандемии.

🔹 Среди государственных мобильных приложений, к которым относятся «Госуслуги Москвы» и «Активный гражданин», 88% имеют хотя бы один встроенный трекер, который передает данные третьим лицам — сторонним компаниям, говорится в аналитической записке АНО «Инфокультура». Большая часть трекеров, используемых в этих мобильных приложениях, принадлежит компаниям юрисдикции США (86%), а одно из приложений — «Услуги РТ» — использует трекер организации в юрисдикции Японии. Авторы записки выяснили, что все изученные приложения запрашивают как минимум одно разрешение, которое Google относит к небезопасным.

🔹 ЦБ планирует стандартизировать договор банковского вклада, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута. Он напомнил, что банковский вклад пока не урегулирован с точки зрения требований к раскрытию информации относительно его основных условий и особенностей.



🔹 Минтруд разработал документ о внесении поправок, обязующих пенсионные фонды восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода, если суд признает перевод средств и заключение нового договора незаконными. Речь идет о переводе пенсионных средств из ПФР или негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ.