Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» прогнозирует снижение отпускных цен на яйца в России в течение II—III кварталов 2021 года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

«Во втором и третьем кварталах, вероятнее всего, цены опустятся из-за выплеска на рынок яйца от домашней птицы, периода отпусков и сезонного переключения на другие продукты питания. И не исключен фактор, что производители будут продавать биржевое яйцо ниже себестоимости, что наблюдается каждый год», — считает он.

Ранее газета «Коммерсант» написала со ссылкой на источник на розничном рынке, что вспышки птичьего гриппа на юге России и закрытие ряда птицефабрик привели к снижению активности поставщиков куриных яиц и росту цен: по данным торговых сетей, в центральной части страны оптовая стоимость самой дешевой категории яиц почти на 20% превысила обычный уровень. При этом Ассоциация компаний розничной торговли не получала от торговых сетей информации о сложностях с закупкой яиц, сообщили ТАСС в АКОРТ.

Востриков подтвердил, что на рынке за последний год наблюдается рост цены на куриное яйцо. «По нашим данным, рост отпускных цен у производителей находится в пределах 5—7%», — уточнил он. По его мнению, ситуация с ростом цены связана со вспышками птичьего гриппа по всей России, а также в «союзных республиках» и дальнем зарубежье, и это повлияло на сокращение производства в РФ и закрытие нескольких небольших фабрик. Кроме того, вместо традиционного ввоза яйца из соседних республик (Белоруссии, Казахстана) наблюдается обратный поток, а также возможен рост экспорта на Восток и в Африку.

По данным Вострикова, рост себестоимости производства яиц составил 30% за год. «Данный фактор зависит прежде всего от стоимости кормовой программы и цен на сырье, вакцины, премиксы (основную часть сырья составляет пшеница, цены на которую побили все рекорды на внутреннем рынке из-за вывоза ее в больших количествах за пределы РФ и отсутствия регулирования экспортных пошлин до недавнего времени). Для поддержания минимальной рентабельности бизнеса производители просто вынуждены были поднять цены», — сказал он.

Глава ассоциации также отметил значительное увеличение потребления яиц внутри страны, что, по его мнению, связано не только с последствиями пандемии коронавируса, закрытием границ и дистанционной работой, но и с падением уровня жизни населения.

В ЦБ объяснили декабрьские показатели инфляции По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,5—4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

В свою очередь генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сообщил журналистам, что отпускная стоимость яиц в РФ с начала текущего года снизилась на 5%, их производство находится на стабильном уровне.

«После сезонного роста отпускных цен на яйца в декабре с начала текущего года уже отмечается их снижение в пределах 5%. Мы надеемся, что принятые правительством меры позволят стабилизировать себестоимость производства и рост цен на продукцию не превысит уровней инфляции», — сказал он.

Лахтюхов подчеркнул, что производство продукции находится на стабильном уровне в последние годы, что позволяет полностью обеспечивать потребности населения. Он пояснил, что рост цен на сырье для производства комбикормов во второй половине 2020 года оказал крайне негативное влияние на производителей яйца. «Несмотря на это, средняя цена на яйцо в 2020 году выросла на 3,8% относительно 2019 года, что существенно ниже уровня продовольственной инфляции. Мы рассчитываем, что принятые меры по регулированию экспорта масличных и зерновых культур, в частности введенные экспортные пошлины, позволят нивелировать рост затрат на корма и снизить себестоимость производства продукции птицеводства», — отметил глава союза.



Среди действующих сейчас факторов риска он назвал распространение гриппа птиц в отдельных регионах. Однако, по его словам, эта ситуация не затронула крупных промышленных производителей яйца, у которых технологические процессы и эффективное управление биологическим риском позволяют минимизировать возможность заноса заболевания.