Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,05% и составил 3 342,01 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,6% — до отметки 1 384,64 пункта.

Акции СберБанка подешевели на 0,15%. Бумаги Мосбиржи подорожали на 0,15%, «Газпрома» — на 0,16%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,22%, «Норильского никеля» — на 0,91%.

К вечеру четверга российский фондовый рынок смог побороть свои страхи и начать выкупать достаточно серьезные продажи, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Пока это просто консолидация, о масштабном выкупе речи не идет, но и в таком виде индексы и бумаги способны оставаться какое-то время. Индекс Мосбиржи стабилизировался около 3 347 пунктов, здесь все еще велика вероятность срыва к 3 300—3 310 пунктам. Индекс РТС сохраняется под давлением и снижается к 1 385 пунктам, оставляя за собой возможность ухода к 1 370—1 375 пунктам», — комментирует эксперт.