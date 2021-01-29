СберБанк и владелец крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга в России TeleSport Group Петр Макаренко ведут переговоры о возможном вхождении банка в капитал группы, пишет «Коммерсант» . Об этом рассказали два источника на букмекерском рынке и три топ-менеджера медиакомпаний, они слышали об этих переговорах еще с конца 2020 года. По словам одного из собеседников, текущая ситуация — никаких сделок по покупке компании нет, есть только коммерческие сделки по покупке прав. В Федеральную антимонопольную службу ходатайства от СберБанка о покупке доли в АО «Телеспорт Груп» не поступало, уточнили в ее пресс-службе.

Как сообщил один из собеседников издания, стороны уже пришли к принципиальной договоренности о сделке, аудиторы банка занимаются проверкой показателей компании, в том числе уровня кредитной нагрузки. Петр Макаренко не готов расставаться с определенным пакетом акций и хочет продолжить заниматься операционным управлением, отметил источник. СберБанк, скорее всего, будет заинтересован в контроле над компанией для внедрения ее в экосистему, предполагает один из собеседников. Банк, по его мнению, мог бы направить имеющиеся у TeleSport Group спортивные права на развитие Rambler Group, которая благодаря этому может занять существенную нишу на рынке.

По мнению топ-менеджера одного из телеканалов, для СберБанка сделка может рассматриваться как «усиление в спортивной теме»: компании нужна экспертиза для закупки прав, а владелец TeleSport Group может искать покупателей на фоне роста конкуренции, считает он. С этим согласен источник на букмекерском рынке. По его словам, спортивные права дорожают, на их покупку нужно все больше кредитов, для которых нужны и банковские гарантии.