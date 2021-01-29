Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,94% и составил 3 277,08 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,23% — до отметки 1 367,64 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 2,8%, Мосбиржи — на 2,31%, «Газпрома» — на 1,69%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,18%, «Норильского никеля» — на 2,96%.

Рынок акций РФ в пятницу остается в минорном настроении, констатирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Акции все еще выглядят дорогими, а внутренние и внешние риски кажутся инвесторам значительными. На этом фоне фиксация прибыли продолжается. Индекс Мосбиржи спустился к 3 290 пунктам — даже ниже, чем предполагалось. Теперь, когда пробита отметка в 3 300 пунктов вниз, «медведям» открыта дорога к 3 265 пунктам. Не факт, что рынок захочет туда сползать, так как в моменте перекупленность снята, поводов для серьезных распродаж не появилось, хотя, вероятно, участникам торгов если и захочется покупать, то еще дешевле. Индекс РТС отошел к 1 370 пунктам, и вот здесь точно есть, куда отступать: цель продаж может располагаться около 1 350 пунктов. В январе рублевый индекс снизился на 0,3%, хотя волатильность в нем была очень высокой. Индекс РТС в первом деловом месяце наступившего года упал на 1,6%», — комментирует эксперт.