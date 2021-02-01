🔹 Активное развитие банками экосистем создает не только возможности, но и риски, поэтому нужно предусматривать механизмы, чтобы инвестиции банков в непрофильные для них секторы экономики не ставили под угрозу деньги вкладчиков. Об этом заявил в ходе совещания о ситуации в банковском секторе президент России Владимир Путин. Он отметил, что за последние годы банковский сектор стал одним из самых высокотехнологичных в российской экономике.

🔹 Три системно значимых российских банка по итогам ноября 2020 года имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе, свидетельствуют данные обзора российских банков за 11 месяцев 2020 года от Fitch Ratings. Эксперты отмечают, что несоблюдение требований по надбавкам может обусловить ограничения на выплату дивидендов, но не приведет к регулятивному вмешательству в случае соблюдения банком нормативов на неконсолидированной основе (4,5% по базовому капиталу, 6% по основному капиталу и 8% по общему капиталу).



🔹 В России активизировались мошенники, действующие под видом работников служб ЖКХ. Они обходят квартиры и обманом вынуждают граждан платить за ненужные фильтры для воды и менять исправные электросчетчики. Также мошенники выманивают у пенсионеров деньги под предлогом дезинфекции от COVID-19. Злоумышленники используют аббревиатуры несуществующих уже организаций — ДЭЗ (дирекции по эксплуатация зданий) и ЖЭК (жилищно-эксплуатационной конторы).



🔹 Начинающие инвесторы часто не знают, что можно сократить налоги на дивиденды по акциям американских компаний. Для этого нужно подписать у брокера форму W-8BEN. Что это за документ и каким образом его подписать — в этом выпуске Fingram.