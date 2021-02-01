Центробанк до 1 апреля 2021 года направит в федеральный бюджет последний транш в размере 200 млрд рублей от средств, полученных в результате сделки по продаже СберБанка, следует из материалов Минфина РФ.

«Банк России направит в федеральный бюджет 200 млрд рублей, полученные от сделки по продаже СберБанка, до 1 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение, которое подготовил Минфин России по согласованию с Банком России, утвердило правительство РФ», — говорится в материалах ведомства.

Эти средства уже заложены в доходы федерального бюджета на 2021 год. Их планируется направить на реализацию общенационального плана восстановления экономики, в том числе на выполнение социальных обязательств государства.

Credit Suisse назвал продажу СберБанка одной из двух причин падения рубля Правительство купило контрольный пакет СберБанка у ЦБ в апреле этого года.

Ранее предполагалось, что ЦБ при перечислении доходов от продажи правительству РФ акций СберБанка получит 300 млрд рублей, а также дополнительные 200 млрд рублей в качестве компенсации за убытки от продажи акций санируемых банков в 2021—2023 годах. «В ноябре 2020 года был принят закон, который исключил норму о покрытии убытков, возникших у Банка России из-за санации кредитных организаций. Соответственно, 200 млрд рублей, заложенные под эти цели, должны поступить в федеральный бюджет», — поясняют в Минфине.

ЦБ продал контрольный пакет акций СберБанка правительству за 2,14 трлн рублей весной 2020 года. Правительство выкупило акции за счет средств Фонда национального благосостояния. Основную часть прибыли ЦБ перечислил в федеральный бюджет.