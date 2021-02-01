Пособия на детей будут увеличены в рамках индексации социальных выплат с 1 февраля. Об этом напомнили в Госдуме, уточнив, что речь идет о единовременном пособии при рождении ребенка, ежемесячном пособии по уходу за ребенком, единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

В частности, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет с 18 004,12 до 18 886,32 рубля. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет также увеличивается с 1 февраля — его размер теперь составляет 7 082,85 рубля. Как указано в материалах на сайте нижней палаты российского парламента, с 1 июня 2020 года минимальный размер такого пособия по уходу за первым ребенком составлял 6 752 рубля.

Средний размер выплат за рождение первого ребенка в РФ составил 11 882 рубля в месяц По состоянию на 1 ноября объем израсходованных средств указанной субвенции составил 90,75 млрд рублей.

Постановлением правительства РФ от 28 января 2021 года был утвержден с 1 февраля 2021 года коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 1,049 — то есть выплаты вырастут на 4,9%.

По действующему законодательству в России с 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.



Помимо пособий на детей индексация касается выплат для ветеранов, инвалидов, Героев СССР, РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, граждан, подвергшихся воздействию радиации, соцвыплат на погребение и т. д.