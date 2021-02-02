Пока ретейлеры не могут считать оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП) полноценной альтернативой торговому эквайрингу, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в ЦБ. В документе отмечается, что клиентский путь необходимо упростить с помощью единого приложения, к которому в обязательном порядке следует подключить все банки. Одна из причин, препятствующих полноценному использованию СБП, — недоработка банками функционала своих мобильных приложений для проведения платежей клиентов в пользу бизнеса, говорится в письме.

Как считает президент АКИТ Артем Соколов, банки могут затруднять возможность такой оплаты через СБП. Также можно ожидать и скрытых комиссий за использование этого способа платежа, опасается он. В регуляторе отметили, что сейчас банки сами формируют клиентский путь для оплаты товаров и услуг через СБП, при этом ЦБ рекомендует делать его максимально простым.

По словам представителя сервиса объявлений «Авито», преимущество СПБ — сниженная по сравнению с эквайрингом комиссия. Ее размер не превышает 0,7% против 1,8–3% за платежи по картам. В «Авито» считают, что с развитием функционала QR-код сможет конкурировать с другими способами онлайн-оплаты. «Магнит» готовит экспериментальный проект по приему платежей через СБП, а X5 Retail Group уже проводит «пилот», после которого примет решение о масштабировании технологии. В сети гипермаркетов «Лента» рассказали, что в 2021 году ждут нововведений в СБП, которые сделают сервис более совершенным.

В соответствии с требованиями ЦБ системно значимые банки должны реализовать оплату по QR в СБП к 1 октября 2021 года. В «Сбере» сообщили, что нацелены сделать это в установленный срок. По данным клирингового центра, из топ-30 российских банков оплату по QR реализовали только 15 игроков, в целом платежи по коду можно сделать в 37 организациях. Банки, которые уже запустили технологию, отмечают активный рост числа ее пользователей.

Развитию функционала оплаты в пользу юрлиц через СБП мешает то, что не все банки подключили эту возможность, а клиентский путь еще не отлажен, сообщил руководитель департамента развития и автоматизации ключевых процессов «БКС Мир инвестиций» Алексей Чумаков. Он пояснил, что при сканировании QR-кода на iOS банковское приложение открывается рандомно, даже если клиент не обслуживается в этой организации.