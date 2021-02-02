Транскапиталбанк снизил ставки по отдельным ипотечным программам на 0,5 процентного пункта. Теперь при покупке жилья на первичном, вторичном рынке или при рефинансировании процентная ставка варьируется от 7,99% до 8,29% годовых. При приобретении нежилой недвижимости взимается надбавка к ставке в размере 6 процентных пунктов.



«При отказе клиента от индивидуального договора личного/ титульного страхования надбавка к ставке составит 2,5 и 1 процентный пункт соответственно. При оформлении коллективного страхования можно дополнительно снизить ставку на 0,25 процентного пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Для госслужащих и сотрудников компаний с численностью от 500 человек действует скидка к ставке в размере 0,5 п. п. При покупке комнаты, жилого дома ставка будет выше на 1 п. п., а при приобретении объектов с баланса банка (либо Инвестторгбанка) ставка будет снижена на 1 п. п. При подтверждении дохода справкой по форме банка надбавка составит 0,75 п. п., для ИП и при кредитовании без подтверждения дохода — 0,5 п. п. При несоответствии стажа работы заемщика требованиям банка взимается надбавка в размере 0,25 п. п.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 20% от стоимости квартиры или апартаментов, 30% — от стоимости комнаты или таунхауса (20% — при выкупе последней доли), 50% — от стоимости дома с землей либо коммерческой недвижимости. Максимальная сумма финансирования ограниченна только при покупке нежилой недвижимости и составляет 6 млн рублей. Кредиты предоставляются на срок до 25 лет.

При желании банк предоставляет клиенту возможность уменьшить ставку за счет оплаты единовременной комиссии. Таким образом, итоговая ставка может быть снижена на 0,5, 1, 1,5 п. п. при оплате платежа в размере 1,5%, 3%, 4,5% от суммы кредита.

Аналогичные условия действуют в Инвестторгбанке.