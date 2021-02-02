Власти России считают приоритетом комплексную поддержку нуждающихся граждан и не рассматривают как актуальные предложения по обеспечению продуктами, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

Там уточнили, что министерство направило в правительство доклад по возможным финансовым мерам поддержки наиболее нуждающихся слоев населения по обеспечению продуктами здорового питания. Меры были разработаны в 2016 году и актуализированы в конце прошлого года.

«С учетом того, что в настоящее время в работе правительства при реализации мер поддержки нуждающихся граждан в качестве приоритетных определены мероприятия долгосрочного характера, направленные на комплексную поддержку семей и повышение их уровня благополучия (социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве), данная мера не является сейчас актуальной и не обсуждается в правительстве», — подчеркнули в министерстве.

При этом Минпромторг отмечает, что реализует программы поддержки потребительского спроса на отечественную продукцию в части отраслей промышленности, в том числе в автомобилестроении, сельхозмашиностроении и станкостроении.

Кабмин не планирует вводить в России продовольственные карточки

Речь идет о мероприятиях, которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности.

Ранее во вторник пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков заявил, что правительство России не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан.

Газета «Известия» со ссылкой на свои источники сообщила, что Минпромторг внес в правительство РФ предложение о возможности предоставления продовольственной помощи нуждающимся. По информации издания, министерство предложило ежемесячно перечислять гражданам средства, которые можно потратить на продукты. Как указывалось в материале, помощь от государства, по задумке Минпромторга, могли бы получить беременные и кормящие женщины, дети, а также люди, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). Поддержкой для таких категорий граждан могли бы стать продукты здорового питания отечественного производства.

Минпромторг предложил перечислять нуждающимся деньги на продукты
Минпромторг предложил перечислять нуждающимся деньги на продукты

Пока этот вопрос не стоит на оперативной повестке, отметил федеральный чиновник.