Рекордно низкие ставки по депозитам в 2020 году обернулись для российских банков оттоком вкладов, пишут «Известия» , ссылаясь на опрос кредитных организаций. По данным ЦБ, за прошлый год отток депозитов физлиц достиг 1,68 трлн рублей. Такой способ сбережения средств стал невыгодным по целому ряду причин, к числу которых относятся постепенное снижение ключевой ставки и сохранение ее значения с июля прошлого года на исторически низком уровне — 4,25% годовых. Сейчас, по данным ЦБ, максимальная ставка по 10 крупнейшим банкам, привлекающим наибольший объем депозитов, равна 4,48% годовых, то есть близка к показателю инфляции (4,9%).

В 2020 году наблюдалась тенденция перераспределения сбережений граждан из вкладов в накопительные счета: портфель вкладов сократился на 34%, а сберегательных счетов — вырос на 50%, отметили в Почта Банке. Еще одним трендом рынка стало снижение горизонта планирования клиентов, которые в условиях неопределенности стремились держать деньги «под рукой», рассказали в ВТБ. По данным Новикомбанка, объем депозитов физлиц вырос на 19%. В Абсолют Банке увеличился за год средний размер вклада за счет представителей private сегмента, а также доля онлайн-оформления с 5–7% до 30%. Кроме нарастающего спроса на ценные бумаги, золото, ПИФы и другие инструменты в банках фиксируют рост средств на эскроу-счетах для приобретения недвижимости.

Как отметили банкиры, в 2021-м многое будет зависеть от эпидемиологической и экономической ситуаций, а также от решений регулятора по ключевой ставке. Рынок депозитов не претерпит существенных изменений, уверены большинство представителей кредитных организаций. Из-за возросшей инфляции пока дальнейшего снижения ключевой ставки не ожидается, считает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский. В банках в этом году ждут увеличения спроса на альтернативные инструменты и появления комбинированных с депозитами продуктов. Также с учетом действия нового налога на вклады там не исключили тенденции их дробления между членами семьи.

Эксперты полагают, что и в этом году привлекательность депозитов продолжит снижаться, что усилит приток средств физлиц на биржу. В то же время продолжится рост числа клиентов на брокерском обслуживании.