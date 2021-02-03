«Народный рейтинг» банков с 3 февраля рассчитывается по обновленной методике. Итоги работы банков в «Народном рейтинге» за 2020 год были подведены 1 февраля, и теперь Банки.ру готов презентовать изменения, которые вступят в силу в 2021-м.



Так, изменения коснулись функции количества отзывов, которая является частью формулы расчета рейтинга: чем меньше у компании зачтенных отзывов, тем медленнее будет расти ее рейтинг.

Корректировки были внесены в формулу основного рейтинга, в котором учитываются отзывы клиентов за всю историю существования сервиса, и годового чемпионата, суммирующего обращения за один календарный год.

Количество отзывов на нашей площадке постоянно растет. Мы всегда стремимся отображать наиболее объективную картину рынка и своевременно вносим необходимые изменения в нашу методику.

Обновление формулы было анонсировано участникам рейтинга на круглом столе, который состоялся 4 сентября 2020 года.

С обновленной методикой расчета рейтинга можно ознакомиться здесь.