🔹 Нормативы ЦБ нарушали в декабре 2020 года десять российских банков из раскрывающих отчетность, свидетельствуют данные регулятора. За декабрь 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 154,6 млрд рублей. Для сравнения, в декабре 2019 года аналогичный показатель составлял 165,8 млрд рублей. Всего за 2020 год банки заработали 1,57 трлн рублей, за 2019-й — 1,68 трлн.

🔹 Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%, заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. По ее словам, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье. Данилова пояснила, что обеспеченные граждане используют недвижимость как один из каналов вложения сбережений, в частности при снижении ставок и росте цен на жилье.

🔹 Через семь лет после присоединения Крыма и начала санкций российские власти предложили для полуострова «особые правовые районы». Они призваны стимулировать инвестиции из других регионов, защитив их от санкций режимом анонимности. Федеральные власти решили привлечь инвестиции в Крым, создав на полуострове «особые административные районы» в дополнение к действующей свободной экономической зоне.

🔹 «Народный рейтинг» банков с 3 февраля рассчитывается по обновленной методике. Итоги работы банков в «Народном рейтинге» за 2020 год были подведены 1 февраля, и теперь Банки.ру готов презентовать изменения, которые вступят в силу в 2021-м. С обновленной методикой расчета рейтинга можно ознакомиться здесь.