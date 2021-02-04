Крупные российские банки во второй половине 2020 года столкнулись с притоком клиентов, пытающихся самостоятельно взыскать долги, без участия судебных приставов, пишет РБК , ссылаясь на участников рынка. Речь идет о предъявлении гражданами и компаниями в банки бумажных исполнительных листов, которые выдаются судами и позволяют списывать долги со счетов третьих лиц. СберБанк говорит об увеличении потока таких документов на 30%, ВТБ — о «существенном» росте, без уточнения, Тинькофф Банк — о повышении на 6% год к году и на 52% во втором полугодии по сравнению с первым. Рост обращений фиксирует и Росбанк.

Как отметил представитель ВТБ, часть бумажных исполнительных листов «являются мошенническими и требуют дополнительной проверки совместно с органами МВД», в связи с чем банк вынужден увеличивать численность сотрудников, занимающихся работой с данными документами. В ВТБ не исключают, что бумажные исполнительные листы могут содержать ошибки, из-за которых перевод денег банком невозможен.

Основной массив операций по исполнительным листам сейчас проводится в срок до семи дней, «системных отклонений» нет, сообщил представитель СберБанка. Банк также выявлял среди них поддельные. По словам представителя Тинькофф Банка, сотрудники дополнительно проверяют документы, вызывающие сомнение, но такие случаи «носят нерегулярный характер». Как сообщили в банке «Зенит», рост жалоб связан с началом мероприятий по прекращению использования кредитной организации в целях обналичивания. Если ранее банки «отпускали» сомнительные операции по исполнительным листам с учетом законодательства об исполнительном производстве, то после разъяснений ЦБ стали отказывать в исполнении сомнительных документов.

В ЦБ считают, что жалобы на задержки в работе с исполнительными листами «требуют дополнительной верификации и изучения». Сомнительные схемы с использованием исполнительных листов стали популярнее. По оценкам регулятора, за девять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза.

По словам партнера юридической компании «Арбитраж.ру» Владимира Ефремова, банки вынуждены тщательнее проверять полученные документы и делать запросы в суды по факту их выдачи или фиктивности. Исполнение банком фиктивного исполнительного листа без надлежащей проверки приводит к необходимости компенсировать убытки клиенту, с которого необоснованно взыскали деньги. Пандемия «довольно сильно парализовала работу взыскателей со службой судебных приставов, и многие кредиторы выбирали способ исполнения через банки», добавил Ефремов. Также в 2020 году количество блокировок счетов компаний выросло, а с помощью исполнительных листов такие компании могут пытаться выводить деньги с собственных счетов, отметил эксперт.