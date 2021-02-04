Спрос на жилищные ссуды в 2021 году продолжит расти, несмотря на завершение реализации программы льготной ипотеки, пишут «Известия» , ссылаясь на мнение аналитиков. По словам зампредседателя правления Абсолют Банка Антона Павлова, высокий спрос на покупку жилья и оформление ипотеки сохранится как минимум в течение года. Он подогревается рекордно низкими ставками по ссуде, причем не только льготной. Так же считают в Райффайзенбанке, ЮниКредит Банке. В СберБанке отметили, что дальнейшие результаты в этом сегменте зависят от потребительского спроса со стороны клиентов.

Завершение льготной программы будет заметным, но не критичным, так как 60% выданных кредитов приходится на вторичное жилье, пояснил директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов. По его словам, ипотечный портфель банков продолжит расти, но более медленными темпами, на уровне порядка 15%. По мнению руководителя направления ипотеки УБРиР Елены Ботош, перспектив того, что рекордный рост ипотечного кредитования продолжится, пока не наблюдается. Подорожание жилья, реализация отложенного спроса и снижение количества ликвидных объектов могут немного охладить рынок. Глава департамента розничного бизнеса Новикомбанка Иван Беляев также добавил: после завершения программы спрос на приобретение недвижимости на первичном рынке снизится с некоторым отложенным эффектом.

На этот год главной задачей банков станет сохранение спроса, сообщили в МКБ. В Абсолют Банке прогнозируют, что в нынешнем году темпы роста ипотеки останутся на уровне прошлогоднего, не исключая и увеличение в пределах 10%.

Эксперты обращают внимание на главную проблему — сильный скачок цен на недвижимость в РФ. По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, в 2021-м не ожидается заметного увеличения предложений нового жилья, а значит, роста цен при сохраняющемся спросе не избежать. По мере увеличения объема ипотечного кредитования будет возрастать и долговая нагрузка населения, подчеркнул он. Социальную ориентированность льготная ипотека потеряла еще в конце лета – начале осени, отметил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. По его оценкам, платежи за одну и ту же квартиру, но купленную год назад и в текущий момент при одинаковом первоначальном взносе, вырастут примерно на 5% из-за аномального скачка цен на рынке. Он считает, в ближайшие полгода коррекции цен ждать не стоит, поскольку низкие ставки и льготная ипотека удержат их на текущем уровне. После завершения программы он допустил изменение в пределах 10% от текущих показателей, так как уже достаточно сильно проседает спрос.