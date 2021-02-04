Доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами (НПФ) по итогам 2020 года составила 7%, превысив результат государственной управляющей компании «ВЭБ.РФ», распоряжающейся средствами «молчунов», пишет «Коммерсант» . Таким образом, частные фонды опередили показатели расширенного портфеля ВЭБа — его доходность составила около 6,7%. Но показатели НПФ оказались ниже доходности по портфелю государственных ценных бумаг ВЭБа (около 8%) и результатов частных УК, в среднем заработавших для клиентов 8,9% годовых.

В целом разброс доходности попавших в выборку частных фондов составляет 3,5–9,5%, лучший результат показал НПФ «Социум». Медианная доходность НПФ (без учета результатов самого худшего и самого лучшего и без учета размеров фондов) составила 7,8%, что сравнимо с показателем портфеля госбумаг ВЭБа.

НПФ имеют право на получение вознаграждения до 0,75% от накоплений и до 15% от полученного инвестдохода, так что реальная доходность, разносимая по счетам клиентов, будет ниже инвестиционной доходности в пределах 2 процентных пунктов.

И частным УК, и НПФ дополнительную доходность помогли показать рисковые активы, интерес к которым фонды начали проявлять еще больше года назад, пишет издание. Так, агрессивный индекс пенсионных накоплений Мосбиржи (по 40% корпоративные облигации и акции и 20% — ОФЗ) за прошлый год вырос на 9,1%, сбалансированный индекс (70% — корпоративные облигации, 20% — ОФЗ, 10% — акции) прибавил 8,7%, а консервативный индекс (85% — корпоративные бонды, 15% — гособлигации) — 8,5%.