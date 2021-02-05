Мошенники от имени Банка России предлагают получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости . ЦБ подтвердил агентству, что данный сайт является мошенническим, и принимает меры для его блокировки.



Информация о том, что гражданам России положена материальная поддержка, распространяется в Facebook под видом рекламы. В сообщении используется символика Банка России. При переходе на сайт объявления открывается приказ от 20 января текущего года за подписью «заместителя начальника Тулина Д. В.». Лжедокумент гласит о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации».

«Социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019», — уверяют мошенники. Размер выплаты, которую сулят злоумышленники, составляет «1–5 тыс. российских рублей на каждого члена семьи» и зависит «от потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов».

Для получения денег мошенники предлагают ввести данные карты, в том числе CVC-код. Вводить свои данные корреспондент не стал, таким образом, ему неизвестно, какую сумму он мог бы потерять в данной ситуации.

В пресс-службе Банка России заявили, что ЦБ не выплачивает деньги гражданам. «Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — указал регулятор.

В ЦБ напомнили также о разработанном вместе с Минцифры законопроекте, принятие которого позволит Банку России оперативно блокировать такие сайты. Законопроект готовится к рассмотрению Госдумой во втором чтении.