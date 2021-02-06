🔸 Рост цен на жилье в 2020 году практически нивелировал выгоду от снижения ипотечных ставок для заемщиков. О том, кто действительно смог заработать на инициативе президента, читайте в рубрике FinTok.



🔸 Появление в семье ребенка — это не только радость, но и причина задуматься о его будущем, в том числе финансовом. Об оптимальных способах сделать это узнаем на конкретных примерах в рубрике #оденьгахпросто.



🔸 Благодаря пандемии купить полис онлайн теперь можно на сайтах страховщиков и в маркетплейсах, предварительно сравнив стоимость. О том, почему не стоит торопиться удалять телефонный номер своего страхового агента, читайте в публикации «Третий бывает не лишним».



🔸 Низкие ставки по вкладам заставили не склонных к риску инвесторов рассмотреть возможность вложений в облигации. О том, как они работают и на что обратить внимание при покупке, читаем в материале.

🔸 Кешбэк 5% за развлечения, транспорт и товары для ремонта. О том, чем интересны кредитные карты ипотечного банка, узнаем из «Разбора Банки.ру».

🔸 Стартовал второй сезон подкаста Банки.ру «Это к деньгам» . На этот раз ведущие инвестшоу решили более системно подойти к поиску инвестиционных идей и посвящать каждый эпизод какой-либо отрасли. В первом выпуске аналитик «БКС мир инвестиций» Егор Дахтлер рассказывает о перспективах банковского сектора и анализирует его основных игроков.